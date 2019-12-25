Суд закрыл ресторан на Крестовском из-за массового распития алкоголя

Ресторан не сможет работать еще 35 суток.

Как стало известно в среду, 3 июня, Петроградский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности ресторан "Русская рыбалка", который находится на Крестовском острове, по статье 6.3 КоАП РФ (арушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

Так, ресторан с десяти вечера 5 мая до половины первого ночи 6 мая оказывал услуги общественного питания, в число которых вошло массовое распитие спиртных напитков. Суд приостановил деятельность ресторана на 35 суток.

Ранее мы писали, что кафе на проспекте Римского-Корсакова оштрафовали на 400 тысяч рублей.

Фото: Piter.TV