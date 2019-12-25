Кафе на проспекте Римского-Корсакова оштрафовали на 400 тысяч рублей

Кафе работало во время пандемии.

В пятницу, 29 мая, стало известно, что Октябрьский районный суд привлек к административной ответственности ОО "Брик", а именно кафе "Тре бикьери" на проспекте Римского-Корсакова, 33/А. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Во время проверки выяснилось, что кафе работало во время ограничений, помимо этого в предприятии не обеспечена последовательность, проточность технологических процессов, нарушается технология изготовления блюд, отсутствует документация о сроках хранения, уборка производственных помещений проводится несвоевременно. Специалисты нашли также и другие нарушения.

Защитник пояснила, что предприятие признает вину частично, а также просила учесть, что ранее к ответственности не привлекалось. Более того, относится к сегменту бизнеса наиболее пострадавшему от принятых мер, правонарушение было допущено в связи с ослаблением контроля выполнения сотрудниками обязательных требований.

Суд назначил административное наказание в виде штрафа в размере 400 000 рублей.

Ранее мы писали, что стал известен порядок работы судов до 14 июня.

Фото: Piter.TV