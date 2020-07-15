Суд взыскал с организаторов теракта в метро Петербурга 67 млн рублей

Террористам придется возместить ущерб петербургскому метрополитену по решению суда.

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга постановил взыскать с осужденных по делу о теракте 2017 года 67 миллионов рублей в пользу городского метрополитена. Об удовлетворении иска 11 ноября сообщила глава объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.

Рассмотрение иска метрополитена к осужденным длилось несколько месяцев. Суд признал требования транспортной организации законными и обязал виновных компенсировать материальный ущерб, нанесённый инфраструктуре и имуществу метрополитена.

Теракт произошёл 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь" Московско-Петроградской линии. В результате взрыва самодельного устройства 15 человек погибли, более 60 получили ранения различной степени тяжести.

По итогам расследования суд признал виновными 11 человек. Самое строгое наказание — пожизненное лишение свободы — получил Аброр Азимов, признанный организатором преступления. Остальные участники осуждены на сроки от 19 до 28 лет лишения свободы в колониях строгого и общего режима.

Решение о взыскании компенсации вступит в законную силу после истечения срока на обжалование. Представители метрополитена отметили, что сумма в 67 миллионов рублей отражает реальный ущерб, нанесённый подвижному составу, путевой инфраструктуре и станционному оборудованию.

Суд огласил посмертный приговор обвиняемому в насилии над дочерьми Хачатуряну.

Фото: Piter.tv