Суд вынес приговор по делу о хищении 178 млн рублей при строительстве "Газпром-Арены"

Октябрьский районный суд Петербурга вынес приговор 5 фигурантам дела о хищении 178 млн рублей при строительстве стадиона "Газпром Арена". Они были выделены на поставки систем видеонаблюдения. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Стоимость оборудования была завышена.
Дмитрию Сбруеву назначили 5,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафов 500 рублей. Александр Половко получил 3 года лишения свободы условно со штрафом 100 тысяч рублей. Сергей Беляев — 6 лет лишения свободы в ИК общего режима со штрафом 500 тысяч рублей, Валерия Мороза — 3,5 в ИК общего режима. Андрею Соболеву вынесли 4,5 лет в ИК общего режима со штрафом 300 тысяч рублей.
Кроме того, с фигурантом взыскали сумму в пользу комитета по строительству, которому был причинен ущерб.
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Фото: Piter.tv
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