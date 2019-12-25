Суд в Турции оштрафовал виновных в гибели в Бодруме 12-летней девочки из Петербурга

Уголовное дело окончилось вынесением обвинительного приговора.

В среду, 30 марта, суд Турции признал двух сотрудников отеля виновными в гибели 12-летней россиянки Алисы Адамовой в бассейне гостиницы Sunhill в Бодруме. Об этом сообщает ТАСС.

По словам адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнёры", уголовное дело окончилось вынесением обвинительного приговора. Тюремный срок для генерального менеджера отеля и сотрудника бассейна заменили на штраф в 110 тыс. турецких лир(около 7,5 тыс. долларов). Они должны выплатить штраф в течение десяти месяцев.

Напомним, что трагедия произошла в августе 2019 года. Руку девочки засосало в трубу, когда она купалась в бассейне. Отец девочки пытался ей помочь, но после остановки насоса вытащить руку удалось только вместе с обшивкой бассейна усилиями семерых мужчин. Спустя десять дней девочка скончалась в больнице. Позже виновной II степени в смерти девочки признали её мать, Наталью Адамову.

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