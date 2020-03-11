Петербуржец потребовал 800 тыс. рублей от "Яндекс.Еды" из-за утечки своих данных

Истец просит защитить свои данные.

В Петербурге мужчина подал в суд на "Яндекс" из-за утечки своих данных в Интернет. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Октябрьский суд города зарегистрировал иск петербуржца к компании о защите персональных данных, компенсации морального вреда. В нем истец просит суд заставить ответчика защитить его личные данные, ограничить доступ к обнародованной информации, а также возместить моральный ущерб в размере 800 000 рублей.

Добавим, что суд оставил заявление без движения до 25 апреля.

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Фото: Piter.tv

