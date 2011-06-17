Театр "Мюзик-Холл" планирует обжаловать решение суда о штрафе за несогласованную перепланировку церкви на Галерной

Директор театра Юлия Стрижак рассказала, что театр не делал перепланировки в Англиканской церкви Иисуса Христа на Галерной улице.

В среду, 30 марта, представители театра "Мюзик Холл" выразили свое несогласие с принятым решением и планируют обратиться в суд высшей инстанции.

Директор театра Юлия Стрижак рассказала, что театр не делал перепланировки в Англиканской церкви Иисуса Христа на Галерной улице.

Нарушения планировки были выявлены КГИОП еще в июле 2015г. Факт перепланировок в помещениях Церкви был установлен в рамках мероприятий по контролю в отношении ФБОУ ВО "Санкт - Петербургская государственная консерватория имени Н.А.Римского-Корсакова", которая в этот период располагалась в помещениях Церкви. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отказал КГИОП в удовлетворении требований по причине того, что право оперативного управления в отношении Консерватории было прекращено с 15.04.2011г. сообщила Юлия Стрижак.

Художественный руководитель театра Фабио Мастранджело также возмущен решением суда. Он заявил, что "специалисты, которые рассматривали дело, прекрасно понимают, что никакие перепланировки не могли состояться".

Напомним, что театр "Мюзик-Холл" оштрафовали на 200 тыс. рублей за снос перегородок в историческом доме на Галерной. Во время проверки выяснилось, что несколько помещений были соединены путём сноса перегородок. Кроме этого, в них оборудовали проемы. КГИОП разрешений на указанные работы не выдавал, проектную документацию не рассматривал и не согласовывал.

Ранее мы писали, что бизнесменам Ебралидзе и Дыгову, обвиняемым в растрате 3 млрд рублей, продлили арест.

Видео: предоставленно пресс-службой театра "Мюзик Холл"