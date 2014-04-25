Петербургский суд пресек деятельность фальшивых сайтов моргов

Московский районный суд признал информацию на этих ресурсах запрещённой.

Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение о запрете двух интернет-ресурсов, которые незаконно представлялись государственными моргами. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов города.

Суд установил, что данные сайты использовали информацию, принадлежащую официальным петербургским моргам, но при этом не имели к ним никакого отношения. На этих платформах размещались формы для подачи заявок на услуги, где пользователей просили указать личные данные, включая имя, номер телефона и электронную почту.

Граждане, заполнявшие анкеты, ошибочно считали, что взаимодействуют с государственными учреждениями, однако их персональная информация попадала к третьим лицам, пояснили в суде. Такой способ сбора данных признан незаконным и создающим угрозу мошеннических действий.

В результате судебного разбирательства информация, размещённая на данных сайтах, признана запрещённой к распространению на территории Российской Федерации.

Ранее суд Москвы оштрафовал TikTok на 4 млн рублей.

Фото: Piter.TV