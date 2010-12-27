Суд в Петербурге оставил в СИЗО бизнесмена Израйлита

Предпринимателю продлили срок заключения на 3,5 месяца.

Смольнинский районный суд продлил арест бизнесмену Валерию Израйлиту на три с половиной месяца. Его обвиняют по делу о хищении средств в компании "Усть-Луга". Судья решил, что необходимости в смягчении меры пресечения нет. Об этом сообщили в "ТАСС" со ссылкой на адвоката Викторию Бурковскую.

Сторона защиты просила изменить меру пресечения. Они предлагали любую другую, не связанную с содержанием под стражей. Это связано с тем, что предприниматель уже 36 месяцев находится под арестом. По словам Бурковской, жалоба, которую подавали еще полтора месяца назад, так и не дошла до Городского суда.

Ранее в суде отказали от вызова в качестве свидетеля руководителя "Транснефти" Николая Токарева. В этом вопросе решили, что ходатайство подано преждевременно. Напомним, что эта компания являлась заказчиком строительства нефтебазы в Усть-Луге. Адвокатам также отказали в возвращении дела в прокуратуру. Юристы считали, что там необходимо устранить нарушения. В частности, включить в материалы дела ссылки о событиях, связанных с мошенничеством в указанный период времени. Также отсутствует информация о способах хищения средств.

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Фото: Piter.tv

