Путин поручил следить за исполнением закона об амнистии капитала

Декларации не могут использоваться ради уголовного преследования.

Путин потребовал следить за правильным использованием закона об амнистии капиталов. Президент России отметил важность наблюдения "за тем, что происходит на земле". Контроль за законностью применительной практики возложили на Объединение бизнесменов, кабмин и профильное ведомство.

Амнистия капиталов предполагает, что декларации не могут использоваться против фигурантов, ради уголовного преследования предпринимателей.

Установлен абсолютный запрет на использование деклараций, поданных в ходе амнистии капитала, в качестве основания для уголовного преследования напомнил политик

Соответствующее разъяснение по вопросу ранее представил президиум Верховного суда.

Ранее Piter.tv писал о том, что Израйлит не признает вину ни по одному из пунктов.

Фото: Piter.tv

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