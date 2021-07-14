Суд в Москве приговорил экс-полицейского к 2,5 годам за стрельбу в девочку

Он ранил подростка в ногу из травматического пистолета.

Симоновский суд Москвы приговорил к двум с половиной годам колонии-поселения экс-полицейского Ивана Князева, который из травматического пистолета выстрелил в подростка. Об этом пишет агентство "РИА Новости" со ссылкой на источник в суде.

Согласно данным следствия, зимой 2020 года сотрудник патрульно-постовой службы в "гражданке" выстрелил из травматического пистолета в 13-летнюю девочку около четырех раз. В результате инцидента подросток был отправлен в медицинское учреждение. После происшествия Князев был уволен со службы.

По информации ряда СМИ, Князев выпивал с родителями девочки, а потом стал приставать к ней с поцелуями. Когда она начала сопротивляться его действиям, он выстрелил ей в ногу.

Суд признал бывшего сотрудника полиции виновным в хулиганстве и назначил ему наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы.

Ранее в Саратовской области ребенок случайно ранил себя из пистолета.

Видео: Telegram/Mash