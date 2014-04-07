В Саратовской области ребенок случайно ранил себя из пистолета

Оружие было заряжено сигнальными патронами.

В Саратовской области трехлетний мальчик случайно выстрелил в себя из травматического пистолета. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на СУ СК Росс по региону.

Инцидент произошел вечером 3 июля. Ребенок, по словам родителей, взял отцовский пистолет, который лежал на столе в одной из комнат квартиры, а затем произвел из него выстрел. Вследствие несчастного случая, мальчик получил ранения лица и головы. Он был госпитализирован в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, оружие было заряжено сигнальными патронами.

По факту произошедшего правоохранители организовали проверку, после которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

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