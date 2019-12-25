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Суд в Китае приговорил канадца к смертной казни за производство и контрабанду наркотиков
Сегодня, 10:06
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lesjasap

Суд в Китае приговорил канадца к смертной казни за производство и контрабанду наркотиков

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Ранее аналогичное наказание было вынесено в отношении еще одного выходца из Канады.

Суд в южном Китае приговорил канадца к смертной казни за производство и контрабанду наркотиков. Об этом сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на народный суд средней инстанции города Фошань провинции Гуандун. 

Днем 7 августа к высшем мере наказания приговорен мужчина по имени  Е Цзяньхуэй. Суд признал его вину в производстве и транспортировке наркотиков.Днем ранее к смерти был приговорен еще один выходец из Канады - Сюй Вэйхун. Его признали виновным в изготовлении запрещенных веществ в городе Гуанчжоу. Также наказание по аналогичной статье получил гражданин Китая Вэнь Гуаньсюн. Он отделался пожизненным сроком.

Напомним, что Пекин ввел жесткое законодательство в отношении распространения наркотических веществ. Максимальным наказанием является смертная казнь. Ее можно получить за создание и реализацию более 50 г героина.

В США приведут в исполнение смертные приговоры.

Теги: гуандун, китай, наркотик, смертная казнь, фошань
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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