Оппозиционеры обвиняют в госизмене Зеленского, правительство и депутатов.

Суд в Киеве обязал СБУ начать уголовное дело в отношении власти за закон о продаже земли. Оппозиционеры считают, что президент, правительство и Верховная Рада нарушают конституцию. Об этом сообщили в "ТАСС".

Речь идет о деяниях, умышленно совершенных в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, безопасности Украины прокомментировали активисты

Сейчас заявление числится в реестре досудебных расследований. Его приняли сотрудники СБУ еще 3 декабря 2019 года, однако до сих пор не внесли в список. Местную власть подозревают в нарушении 111 статьи УК (государственной измене). Она якобы пролоббировала в первом чтении проект об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Дело будет рассматриваться в Шевченковской районной инстанции Киева.

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