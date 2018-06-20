В России появятся частные кладбища на государственной земле

Закон позволит устранить "навязывание" ритуальных услуг.

В России могут появиться частные кладбища. Соответствующий документ разрабатывает Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. Об этом сообщает "Российская газета".

Новый закон "О похоронном деле" разрешит частным компаниям заниматься организацией похорон на государственной земле. Услуги смогут оказываться только те компании, которые внесены в специальный реестр. Такой закон должен помочь устранить все недочеты на рынке ритуальных услуг, особенно убрать "навязывание" этих самых услуг. Также будет запрещено передавать данные об умерших третьим лицам.

Заказы на организацию похорон будут проходить через диспетчерские службы, а приступать к работе компании смогут только по инициативе заказчика.

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Видео: Piter.TV