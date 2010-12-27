Суд Петербурга вернул Малюгину в 25 раз меньше запрашиваемой суммы за недоказанные обвинения в покушении и теракте

В Петербурге националисту Андрею Малюгину выплатили более ста тысяч за обвинение в покушении на убийство и организации теракта.

В Петербургском суде рассмотрен иск националиста Андрея Малюгина о компенсации за незаконное преследование. Мужчину пытались обвинить в покушении на судью, а также в подготовке теракта. В результате представитель власти признал обоснованность требований петербуржца, но назначил ему выплату морального вреда в 25 раз меньше заявленной суммы. О ситуации рассказала пресс-службы объединенных судов Петербурга.

Андрей Малюгин известен в среде националистов под псевдонимом “Борец”. Мужчина хотел в судебной порядке получить 2,8 миллионов рублей в качестве компенсации за имущественный и моральный вред. В результате заседания истцу вернули 107 тысяч рублей, которые он заплатил адвокатам.

Напомним, что приговор Малюгину был оглашен в середине марта 2016 года. Его признали виновным в совершении двух убийств, а также посягательстве на жизнь сотрудника спецназа. За это он получил 18 лет лишения свободы. Сведения стороны обвинения о том, что петербуржец также замешан в покушении на судью Вадима Шидловского. Его также пытались привлечь за организацию террористического акта, но доказательств не было.

Малюгин регулярно судится с государством. В 2014 году он смог взыскать с ЕСПЧ 17 тысяч евро за незаконное удержание в “Крестах”. Петербуржец отсудил у Министерства финансов пять тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Изначально истец рассчитал на 250 тысяч рублей.

