Суд ужесточил статью трем сестрам, которые убили отца-тирана

Появились подробности заседания суда, которое состоялось накануне, 30 июля.

Накануне, 30 июля, состоялось заседания суда, на котором рассматривалось дело об убийстве мужчины тремя дочерьми.

Piter.TV рассказывал подробности убийства и жизни этой семьи. Вчера состоялось заседание суда, на котором должна была избираться мера пресечения трем сестрам. Девушек пока не арестовали, а продлили задержание на 72 часа. За это время суд должен принять окончательное решение по данному вопросу, или продлить арест или отправить их под домашний арест.

В то же время следствие изменило статью. Ранее было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", теперь же "Убийство в составе группы лиц".