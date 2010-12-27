Суд снова запретил “Газпрому” отключать тепло в Выборге: на этот раз в Ленинском

Вслед за Кировскими дачами монополист получил запрет на ограничение подачи топлива в еще одну котельную.

Жители Выборга одержали еще одну судебную победу над "Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург". На этот раз выборжанам удалось признать незаконными действия по отключению от теплоснабжения многоквартирных домов в поселке Ленинское. Соответствующее решение 30 октября принял Выборгский городской суд. Копия судебного заключения имеется в распоряжении канала Piter.TV. Отметим, что несколькими днями ранее эта же инстанция обязала ресурсников вернуть тепло в котельную на Кировских дачах.

В новом иске речь снова шла о защите прав потребителей и превышении законных прав монополиста. 22 октября в 15.00 "Газпром межрегионгаз" ввел принудительное ограничение поставок газа на котельные "Выборгтеплоэнерго". В их число попала и котельная в Ленинском. Местные жители сочли эти действия нарушением их конституционных прав. Особенно возмутило это тех, кто исправно платил за ЖКХ, а теперь накануне зимы остался без горячей воды в доме. Суд признал обоснованными эти претензии.

В частности, Выборгский городской суд сослался на часть 1 статьи 7 Конституции РФ, утверждающей, что Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Упомянули и 2 статью Конституции - о том, что человек и его права являются высшей ценностью для закона.

Кроме того, "Газпрому" напомнили о пунктах 2 и 3 статьи 546 ГК РФ, предусматривающих перечень оснований для перерыва подачи теплоснабжения и модель поведения поставщика тепла в таких случаях. Не обошлось без упоминаний ст. 25 ФЗ "О газоснабжении в РФ" и "Правил ограничения подачи газа из Постановления Правительства РФ".

По смыслу указанного положения, организация обязана обеспечить подачу газа абонементам, которые своевременно оплачивают поставляемые топливные ресурсы…. Действия газоснабжающей организации по прекращению поставок ресурсов организациям-потребителям, к сетям которых подключены абоненты, ведет к нарушению прав граждан на получение коммунальных услуг. цитата из материалов дела

Как результат - суд определил запретить ответчику производить ограничения подачи газа на котельную, а также как либо запрещать подачу газа в жилые дома, где проживают абоненты, своевременно оплачивающие по тарифам ЖКХ. Определение суда подлежит немедленному исполнению - а значит, тепло уже должно вернуться в дома поселка Ленинское.

Все это - хорошие новости для выборжан. Второй раз за неделю суд встает на сторону местных жителей. Два прецедента - это уже тенденция. А значит, шансы "Газпрома" прибегнуть к "тепловому шантажу" в дальнейшем в отношении Выборга стремительно сокращаются. Это может обеспечить нашему городу стабильность в вопросе газоснабжения на ближайшие месяцы. Говоря простым языком, монополиста фактически лишили возможности оставить Выборг без тепла грядущей зимой.

Ранее мы писали, что Суд напомнил "Газпрому" о Конституции РФ и обязал вернуть выборжанам тепло