Суд напомнил "Газпрому" о Конституции РФ и обязал вернуть выборжанам тепло

Важный прецедент: жительница Выборга добилась судебного решения по факту противоправных действий "Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург". Компании-монополисту запретили ограничивать поставки газа в котельную, которая отапливает Кировские дачи. В будущем это решение может изменить практику карательных мер "Газпрома" по отношению к местным жителям.

Иск жительницы дома № 10 на улице Кировские дачи к "Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург" вернул тепло в целый микрорайон. Более того, этот судебный прецедент фактически гарантирует, что в ближайшее время "Газпром" не повторит попытку перекрыть газ котельной на Складском проезде. Попытаемся разобраться, какие нарушения со стороны монополиста зафиксировал суд, а также - отразится ли его решение на судьбе всего Выборга.

Отключили тепло - получили иск: с чего все начиналось

Ни для кого не секрет, что в этом году "Газпром межрегионгаз" по всей России ужесточил нормы работы с должниками. Все чаще вместо переговоров поставщики газа просто перекрывают тепло целым кварталам и даже городам. Этот метод неоднократно критиковали - замечания звучали, в том числе, на уровне президента и правительства. Все-таки в таких случаях вместе с реальными неплательщиками всегда страдают адекватные потребители.

Всю порочность метода наряду с Кировском и Владимиром, Волгограде и Краснодарском крае на себе ощутил и Выборг. И ладно летние отключения горячей воды - с ними еще можно было мириться. Но, когда "Газпром" стал лишать "народного достояния" своих же сограждан во второй половине сентября и октября... Тут уже даже у самых вежливых земляков не осталось никаких комментариев, кроме матерных.

В Выборге потеплеет. Но разве это повод отключать газ?

Среди районов, попавших под "веерные отключения", оказались и дома на Кировских дачах - их питает котельная на Складском проезде, дом 3. Сначала здесь отключили тепло в конце сентября - примерно на 10 дней. Затем холодная рука "Газпрома" взялась за старое уже в 20-х числах октября. Тогда мы писали, что без тепла остаются не только многоквартирные дома (что само по себе очень плохо), но и детский садик. После публикаций в СМИ, а также действий со стороны "Выборгтеплоэнерго" и администрации, сюда все-таки вернули горячую воду. Но, по данным Piter.TV, "Газпром межрегионгаз" пригрозил аналогичным отключением уже с "22 ноября и до полного погашения задолженностей". Вот так - людям дали понять, что в ноябре-декабре, при температуре сильно ниже нуля, они могут оказаться в "арктических условиях". И эти угрозы кое-кому не понравились.

Одна из жительниц дома № 10 на улице Кировские дачи (не будем называть имя - все-таки это личные данные) не смирилась с положением дел. Она подала в Выборгский городской суд иск о защите прав потребителей и восстановлении подачи коммунального ресурса. Документы были поданы 22-го октября, а 29-го уже вынесли важное решение. Оказалось, что действия "Газпрома" действительно нельзя назвать законными.

"Газпрому" напомнили о Конституции и статусе монополиста

Далее - выдержки из материалов дела в незначительной журналистской обработке.

Истец выразил свои требования простым и понятным языком. Женщина потребовала обязать "Газпром" восстановить подачу газа в полном объеме, а также обеспечить бесперебойную подачу тепла ей, как добросовестному плательщику. Логика простая - если я платила за газ, то почему должна страдать наравне с неплательщиками?

Суд установил, что "поставки газа были прекращены в связи с перерасходом газа по договорам поставки. В том числе, и на котельную на Складском проезде, дом 3, обслуживающую Кировские дачи. Уведомление об ограничении поставки газа с 10 00 23 ноября 2018 года до полного погашения задолженности", - впрочем, это мы и так знаем. И в "Газпроме" тоже знают.

Дальше логика действий суда совпадала с логикой истца. В материалах говорится, что

"Суд полагает, что следует исходить из целей недопущения совершения ответчиками действия, которые реально могут повлечь нарушение прав третьих лиц. В данном случае, действием или бездействием одной из сторон не должен нарушаться баланс интересов сторон. Особенно в ситуации, когда одна из спорящих сторон может являться монополистом на рынке по предоставлению определенных услуг".

А вот это важно. "Газпром" - монополист. Если бы на рынке были другие поставщики тепла, то у жителей был бы шанс перейти от одного партнера к другому. Найти альтернативный источник энергии. Но в городе, да и в России - никакой альтернативы нет. А значит, и спрос с монополиста другой. Уж раз вы пользуетесь всеми преференциями "единственного поставщика", то умейте также нести особую ответственность.

Далее суд напомнил "Газпрому" о Конституции РФ, которая гарантирует гражданам России достойную жизнь и право на жилище. А какая достойная жизнь в ноябрьские холода, без газа, в промороженном жилище???

"Согласно части 1 статьи 7 Конституции РФ - Российская Федерация - социальное государство. Политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие. Человек его права и свободы являются высшей ценностью. А признание, соблюдение и защита прав и свобод человека - обязанность государства", - говорится в материалах дела.

Или вот еще прекрасная цитата.

Законодательством введены дополнительные механизмы защиты абонентов, которые надлежащим образом исполняют обязательства по оплате топливно-энергетических ресурсов.

Таким образом - суд констатировал: недопустимо произвольное ограничение права на получение коммунальных услуг, которое неразрывно связано с правом человека на жилище, гарантированным Конституцией РФ. И ни при каких условиях реализация "Газпромом" права на ограничение газа потребителю-плательщику не должна приводить к ущемлению прав и законных интересов иных лиц.

Как итог - действия по ограничении поставок газа признали незаконными. Суд нашел нарушения положений ст 10 ГК РФ, ст 10 ФЗ № 135 "О защите конкуренции" (это повлекло отключение подачи газа лицу - добросовестному плательщику, относящегося к социально незащищенной категории лиц).

В итоге суд полностью удовлетворил ходатайство истца и запретил "Газпрому" впредь ограничивать подачу газа на котельную в Кировских дачах. А это - минимум 9 жилых домов и 1 детский сад, которые этой осенью уже точно не останутся без тепла.

Определение подлежит немедленному исполнению.

Отойдет ли "Газпром" от политики "перекрытого вентиля"

А теперь начинается самое интересное. Формально - прецедент защитил от беспредела газовиков только территорию, которая питается от котельной на Складском. Но, если смотреть на ситуацию шире, то данное решение суда должно пойти на пользу всему Выборгу. Во-первых, если жители других районов в похожей ситуации пойдут в суд, он, скорее всего, встанет на их защиту. История-то везде одна и та же. Да и руководство "Газпром межрегионгаз" (если в нем находятся дальновидные люди) вполне может пересмотреть свою политику работы с должниками. Зачем нарываться на новые иски и критику президента (см нашу прошлую статью).

Конечно, заглянуть в умы топ-менеджеров компании-монополиста мы не можем. Все-таки речь идет о больших деньгах, а в таких случаях закон не всегда на первом месте. Но есть и другие поводы для оптимизма - например, аналогичные решения судов в Нижнем Новгороде, Краснодаре и Амурской области.

В любом случае, администрации и простым жителям лучше быть на чеку. Как говорится, "зима близко". Но все не так страшно: ведь мы увидели, что в этой "холодной войне" можно добиться успеха вполне законными методами - даже действуя в частном порядке.