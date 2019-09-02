Суд рассмотрит дело о шпионских устройствах в бытовых предметах в Петербурге

В Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в нелегальном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.
По данным следствия, мужчина самостоятельно изготавливал и сбывал устройства, внешне неотличимые от обычных бытовых предметов. Среди них — огнетушитель, зеркало и светильник, внутри которых были скрыты шпионские модули. Задержать злоумышленника удалось в момент передачи одного из приборов покупателю, которым оказался участник оперативно-разыскных мероприятий.
В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.
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Фото: Piter.TV
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