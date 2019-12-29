Суд приостановил разработку проекта участка Красносельско-Калининской линии метрополитена

Было удовлетворено ходатайство «Ленметрогипротранс» о принятии обеспечительных мер

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил ходатайство АО "Научно-исследовательский, проектно-изыскательский институт "Ленметрогипротранс" оо принятию обеспечительных мер в рамках своего иска.

Эта компания в начале года обратилась в суд. "Ленметрогипротранс" настаивает на отмене результатов закупки на выполнение работ по разработке проектной документации строительства участка Красносельско-Калининской линии метрополитена от станции "Казаковская" до станции "Сосновая поляна".

Ответчиками по иску значатся комитеты по госзаказу и по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, а также АО " Метрогипротранс". По итогам конкурса госконтракт на работы был подписан в ноябре 2019 года именно с этой компанией.

Также претендовавший на контракт "Ленметрогипротранс" не согласен с таким решением. Он подал соответствующий иск и попросил о принятии обеспечительных мер: приостановить исполнение контракта, то есть разработку проекта строительства участка подземки.

Предварительное судебное заседание по иску назначено на 24 марта.

Как сообщало Piter.tv, в Петербурге почти 10 тысяч зданий подключили к "умным" счетчикам.

Фото: Pixabay.com