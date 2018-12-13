Старшина Военно-политехнического института проведет 4 года в тюрьме за "дедовщину"

Он избивал курсантов кулаками, металлической монтировкой и применял электрошокер.

Гарнизонный военный суд приговорил контрактника к 4 годам колонии за "дедовщину" в Военно-политехническом институте ФГ ВОУ ВО "Военный учебно-научный центр Военно-Морского Флота "Военно-Морская академия" имени адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова". Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Евгений Д. служил в учреждении по контракту с 1 августа 2017 года. На втором курсе он стал старшиной роты. С 25 июля 2018 года, являясь начальником курсантов первого курса, он совершал в их отношении противоправные действия.

Например, в августе 2018 года он ударил курсанта С. электрошокером в то время, когда он заполнял документацию в канцелярии. В октябре 2018 Евгений Д. оказался недоволен качеством заполнения документов и ударил кулаком в грудь от 2 до 3 раз курсантов Н. и Б. Уже 12 октября он избил еще двух курсантов во время дежурства. Один из пострадавших получил не менее десяти сильных ударов в грудь и один удар в лицо.

В сентябре 2018 курсант О. получил три удара электрошокером и не менее пяти ударов грудь, а в октябре он получил уже 10 ударов. Чуть позже этот же курсант помимо избиения кулаками получил три удара металлической монтировкой по спине.

На суде Евгений Д. не признал свою вину. Ближайшие четыре года он проведет в исправительной колонии общего режима, также 2,5 года он не сможет заниматься должности на госслужбе, звания Евгения тоже лишили.

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