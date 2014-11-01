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Суд приговорил к 14 годам колонии украинского военного, бросившего гранату в жилой дом

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В ЛНР осудили мужчину, который совершил преступление в Северодонецке.

Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима солдата из 24-й бригады Вооруженных сил Украины Владимира Гулавского. Известно, что иностранный боец весной 2022 года бросил гранату в жилую квартиру в городе Северодонецке. Трагедия произошла 21 мая. В результате значительно пострадало жилое имущество местного жителя. 

Находясь вблизи многоквартирного дома жилого комплекса "Мрия", с целью уничтожения имущества мирных граждан бросил наступательную противопехотную гранату в направлении одной из квартир, расположенной на первом этаже.

пресс-служба Генеральной военной прокуратуры России

В ДНР задержали украинца, готовившего диверсии на объектах жизнеобеспечения.

Фото и видео: Следственный комитет России

Теги: военные преступления, всу, лнр, северодонецк, следственный комитет
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России, Происшествия, Криминальные происшествия,

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