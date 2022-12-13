  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Суд отправил на 10 месяцев в колонию-поселение петербуржца, толкнувшего полицейского на митинге
Сегодня, 19:49
133
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Суд отправил на 10 месяцев в колонию-поселение петербуржца, толкнувшего полицейского на митинге

0 0

Королёв признал свою вину.

Октябрьский суд Петербурга вынес приговор Кириллу Королёву, которого призвали виновным в применении насилия в отношении представителя власти. Об этом 2 марта рассказали в объединённой пресс-службе городских судов.

В прошлом году 6 марта Королев участвовал в несанкционированном митинге. У дома № 2 на улице Пирогова он толкнул в спину полицейского. Королёв признал свою вину. Его дело слушали в особом порядке. Суд отправили в колонию-поселение на 10 месяцев.

Ранее суд Петербурга отказал феминистке в воссоединении с дочерью в Грузии.

Фото: Piter.tv
 

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии