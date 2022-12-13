Суд Петербурга отказал феминистке в воссоединении с дочерью в Грузии

Бывший муж заявил, что Гарина жена незаконно, несмотря на запрет, увезла девочку и не дает им общаться.

В среду, 1 марта, Приморский суд Петербурга рассмотрел исковое заявление Леды Гариной к бывшему мужу Александру Очередному. Иск был об определении места жительства ребенка и взыскании алиментов. Экс-супруг также подал аналогичный иск. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов города.

По словам Гариной, она развелась с мужем в 2014 и не препятствовала общению ребенка с отцом. В начале марта 2022 Гарина с дочерью переехала в Грузию, но спустя два месяца отец без ведома матери улетел с ней в Россию. 1 сентября Гарина снова увезла дочь.

Бывший муж заявил, что Гарина жена незаконно, несмотря на запрет, увезла девочку и не дает им общаться. Суд по ВКС опросил дочь Гариной и Очередного, она сказала, что хочет остаться с папой в России. Так суд определил место жительства дочери с отцом, Гариной в удовлетворении иска отказано.

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Фото: Piter.tv

