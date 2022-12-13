Суд отказался отменить строительство школы дзюдо в парке Сахарова

Петербуржцы добиваются переноса строительства в Полюстровский парк в Красногвардейском районе.

В четверг, 13 апреля, Куйбышевский суд Петербурга не стал признавать незаконным разрешение на строительство школы по дзюдо им. Рахлина – тренера президента России. Об этом пишет объединённая пресс-служба судов города.

Ранее с иском Госстройнадзору обратились активисты Мария Андриенко, Людмила Василевская, Анна Щеголева и Наталья Самерсова. Школа выступала как заинтересованное лицо.

Петербуржцы требовали признать незаконным выданное в феврале прошлого года разрешение на строительство школы. Они акцентировали внимание на том, что проект будет нарушать их права на комфортную окружающую среду, а именно — право "на сохранение зеленых насаждений".

Они отмечают, что участок, отведённый под строительство, "врезается" в парк Сахарова, поэтому краснокнижные виды птиц, как ушастая сова и усач мускусный, находятся под угрозой исчезновения из-за будущей стройки.

Петербуржцы добиваются переноса строительства в Полюстровский парк в Красногвардейском районе.

Ранее жители Калининского района добились экологической экспертизы работ в парке им. Сахарова. Горожане недовольны стройкой, которая развернулась у них под окнами.

Фото: piter.tv