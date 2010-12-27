Суд отказал оппозиционеру Цакунову во взыскания с Минфина 2 млн рублей

Мужчина надеялся получить сумму за незаконное уголовное преследование.

Участнику акции "Он нам не царь" Михаилу Цакунову не удалось отсудить у Минфина РФ 2 млн рублей. Дзержинский районный суд вернул исковое заявление задержанному, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Дело в том, что иск не подсуден Дзержинскому районному суду согласно Гражданскому процессуальному кодексу РФ.

Напомним, Михаила Цакунова задержали 5 мая 2018 года. Через два дня его арестовали и предъявили обвинение по статье "Применение насилия в отношении представителя власти". По версии следствия, мужчина выбил зуб сержанту полиции Александру Сухорукову.

Сам Цакунов вину свою не признал. Не смотря на это, суд приговорил его к штрафу в размере 100 тысяч рублей. Однако от оплаты мужчину освободили, потому что он год провел в СИЗО. Из зала суда осужденный вышел под подписку о невыезде. Сразу после этого он подал апелляцию, и 17 сентября был полностью оправдан.

Сейчас петербуржец требует компенсации морального вреда. По его мнению, необходимо взыскать с Минфина РФ 2 млн рублей за незаконное уголовное преследование.

Фото: Piter.TV