Суд оставил в силе оправдательный приговор экс-гендиректору "Балтийского завода"

Во вторник, 14 ноября, Санкт-Петербургский городской суд рассматривал жалобу на приговор Василеостровского районного суда на приговор бывшему генеральному директору "Балтийского завода" Андрею Фомичеву. Топ-менеджера ранее оправдали в деле о преднамеренном банкротстве.
На приговор были поданы апелляционное представление прокуратуры, а также апелляционная жалоба представителя потерпевшего, которые просили приговор отменить и направить дело на новое рассмотрение.
Объединенная пресс-служба судов Петербурга
Но городской суд не удовлетворил обращения сторон, приговор оставил в силе.
Фото: Piter.tv