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Суд оставил в силе оправдательный приговор экс-гендиректору "Балтийского завода"
Сегодня, 11:19
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Asyaromanenkova
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Суд оставил в силе оправдательный приговор экс-гендиректору "Балтийского завода"

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Городской суд Северной столицы освил без изменений оправдательный приговор в отношении бывшего генерального директора "Балтийского завода" Андрея Фомичева.

Во вторник, 14 ноября, Санкт-Петербургский городской суд рассматривал жалобу на приговор Василеостровского районного суда на приговор бывшему генеральному директору "Балтийского завода" Андрею Фомичеву. Топ-менеджера ранее оправдали в деле о преднамеренном банкротстве.

На приговор были поданы апелляционное представление прокуратуры, а также апелляционная жалоба представителя потерпевшего, которые просили приговор отменить и направить дело на новое рассмотрение.

Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Но городской суд не удовлетворил обращения сторон, приговор оставил в силе.

Фото: Piter.tv

Теги: балтийский завод , новости питера , новости спб
Категории: Новости СПб

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