Суд оставил в силе оправдательный приговор экс-гендиректору "Балтийского завода"

Городской суд Северной столицы освил без изменений оправдательный приговор в отношении бывшего генерального директора "Балтийского завода" Андрея Фомичева.

Во вторник, 14 ноября, Санкт-Петербургский городской суд рассматривал жалобу на приговор Василеостровского районного суда на приговор бывшему генеральному директору "Балтийского завода" Андрею Фомичеву. Топ-менеджера ранее оправдали в деле о преднамеренном банкротстве.

На приговор были поданы апелляционное представление прокуратуры, а также апелляционная жалоба представителя потерпевшего, которые просили приговор отменить и направить дело на новое рассмотрение. Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Но городской суд не удовлетворил обращения сторон, приговор оставил в силе.

Фото: Piter.tv