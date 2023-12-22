В Петербурге изменена трасса автобусного маршрута № 262

Также был сокращён утренний интервал движения.

В Петербурге продолжают улучшать транспортное обслуживание работников Балтийского завода. С 9 января изменена трасса автобусного маршрута № 262 ("АС "Наличная улица – Звенигородская улица). Об этом сообщила пресс-служба Комитета по транспорту.

Теперь автобусы проезжают по Косой и Кожевенной линиям. Также был сокращён утренний интервал до 12-14 мин.

В прошлом году в преддверии введении зоны платной парковки в Василеостровском районе неоднократно были усилены автобусные маршруты: №№ 151 и 152, что позволило сократить суммарный средний интервал движения до 5 мин.

Также в движение автобусов на Шуваловском проспекте внесли изменения с 9 января.

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Фото: Комитет по транспорту