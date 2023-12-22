В движение автобусов на Шуваловском проспекте внесут изменения с 9 января

Rоличество рейсов на маршруте №134 увеличится – теперь их будет 164 ежедневно, что на 50 больше, чем до нововведений.

В связи с вводом в эксплуатацию Шуваловского проспекта на участке от Камышовой до Планерной улицы, во вторник, 9 января, в Северной столице произойдут изменения в автобусном маршруте №134 (АС "Лахтинский разлив" – Шуваловский проспект). Об этом рассказала пресс-служба городского комитета по транспорту.

Изменения обеспечат транспортную связь Арцеуловской аллеи и станции метро "Беговая". Кроме того, количество рейсов на указанном маршруте увеличится – теперь их будет 164 ежедневно, что на 50 больше, чем до нововведений. Интервал между рейсами сократится и составит от 10 до 13 минут.

Кроме того, с 9 января ради улучшения транспортного обслуживания жителей нескольких районов Петербурга представители комтранса скорректировали трассы следования шести автобусных маршрутов – №134, 262, 267, 307, 324, 392.

Ранее мы сообщили о том, что станция метро "Балтийская" перешла на новый режим работы.

Фото: Piter.TV; пресс-служба комтранса Петербурга