Суд оставил без изменений приговор главе движения "Меджлис"* Чубарову

Его приговорили к шести годам тюрьмы, штрафу и обязательным работам.

Суд постановил оставить без изменений приговор председателю объединения "Меджлис крымско-татарского народа" Рефату Чубарову. Об этом информирует ТАСС.

Ранее его приговорили заочно к шести годам лишения свободы по делу о массовых беспорядках. Защита Чубарова подала жалобу, однако она не была удовлетворена судом.

Суд постановил приговор оставить без изменения, апелляционную жалобу адвоката оставить без удовлетворения. из решения судьи

Кроме того, суд постановил дополнить описательно-мотивировочную часть приговора, опираясь на показания потерпевших, которые пострадали при беспорядках в 2014 году.

Напомним, в июне текущего года Чубарова приговорили заочно к шести годам колонии, 200 тыс. рублей штрафа и 200 часам обязательных работ. Ему предъявлено обвинение в организации массовых беспорядков в 2014 году, в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, а также в призывах к нарушению территориальной целостности РФ. В ходе беспорядков в Крыму пострадали 80 человек пострадали, а два – погибли.

В настоящее время Чубаров находится в международном розыске.

Ранее руководитель комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал мракобесием идею украинских властей ввести санкции за строительство Крымского моста.

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