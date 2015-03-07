В Крыму отреагировали на планы Украины ввести санкции из-за Крымского моста

Кабмин Украины предложил ввести санкции против 30 юридических и физических лиц.

Руководитель комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал мракобесием идею украинских властей ввести санкции за строительство Крымского моста. Своим мнением он поделился в беседе с "РИА Новости".

Кабинет министров Украины накануне предложил СНБО ввести на пять лет санкции против 30 юридических и физических лиц, которые причастны к строительству Крымского моста.

Киев не удивляет уже своей изобретательностью. Политика нынешней украинской власти сплошь пропитана безумием и мракобесием, что вызывает лишь сожаление. Юрий Гемпель, депутат ГСРК

По его словам, Киев не оставляет попытки нанести ущерб Крыму, в то время как последний развивается, реализуя инфраструктурные проекты большого масштаба. Гемпель считает данные действия "стрельбой из пушки по воробьям".

Крым вошел в состав РФ по итогам референдума 2014 года. За присоединение республики высказались почти 97 процентов жителей региона. Украина не признала итоги референдума. Власти страны до сих пор считают Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не ставит вопрос о признании Белоруссией Крыма, так как это является суверенным делом любого государства.

Фото: ВК / Крымский мост