Суд оштрафовал болельщиков "Зенита" после драки на стадионе

Суд установил, что мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения.

Петроградский районный суд оштрафовал двух болельщиков "Зенита" после драки на "Газпром Арене" 3 августа. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Как рассказала пресс-служба, Руслан Цветков и Михаил Титов находились в состоянии алкогольного опьянения на прилегающей к стадиону территории. Нарушителям назначили наказание в виде административного штрафа в размере 3 тыс. и 5 тыс. рублей, также в течение полугода они не смогут посещать места проведения официальных спортивных соревнований.

Круглов выражался грубой нецензурной бранью в адрес контролера распорядителя ФК "Зенит", за что мужчина получил еще 4 тыс. штрафа. Свою вину он отрицает.

Драка футбольных фанатов, болеющих за "Зенит" с сотрудниками ОМОНа произошла в перерыве матче между петербургским клубом и "Краснодаром"

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Василий Уткин прокомментировал поражение "Зенита" от "Уфы".

Фото: Газпром Арена/ВК