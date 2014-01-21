Суд обязал компанию "Илим" убрать кондиционеры с фасадов на Марата

Оборудование были самовольно установлено организацией на памятнике регионального значения "Дом Тузова".

КГИОП Петербурга обратился в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти с иском к АО "Группа "Илим"". Компания самовольно установили своё оборудование на фасаде памятника регионального значения, расположенного по адресу: улица Марата, 17А. Соответствующие материалы Piter.TV изучил в картотеке арбитражных судов.

Речь идёт о Доме Тузова. Представители КГИОП возмутились установке на фасаде 28 кондиционеров, видеокамеры и козырька. Ведомство потребовало привести объект в надлежащее состояние за 24 месяца, а в противном случае взыскать с компании 100 тыс. рублей штрафа и по 200 тыс. за каждый последующий месяц просрочки.

Суд частично удовлетворил требование чиновников, однако изменил размер единовременного штрафа до 50 тыс. рублей и также уменьшил штраф за последующие месяцы до 100 тыс. рублей.

Ранее мы сообщили о том, что миллиардер Ебралидзе признан банкротом в Арбитражном суде.

Фото: Piter.TV