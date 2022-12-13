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Суд обязал петербуржцев вернуть прежний облик квартиры на Рубинштейна после ремонта
Сегодня, 18:36
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Суд обязал петербуржцев вернуть прежний облик квартиры на Рубинштейна после ремонта

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Собственники самовольно заменили окна на пластиковые, а также сделали незаконную перепланировку. 

Куйбышевский суд Петербурга рассмотрел иск КГИОПа к четырём собственникам квартиры в доме № 36 "А" на Рубинштейна. Об этом 3 мая пишет объединенная пресс-служба судов города. 

КГИОП просил восстановить оконные заполнения на фасаде исторического здания "Дом М. Б. Баструевой", которое является объектом культурного наследия. Собственники самовольно заменили окна на пластиковые, а также сделали незаконную перепланировку. 

Суд обязал ответчиков в течение 1,5 лет вернуть первоначальную планировку квартиры, а также восстановить исторические оконные заполнения. Если собственники проигнорируют решение суда, каждый из них вынужден будет заплатить неустойку в 15 тысяч рублей и выплачивать по 10 тысяч рублей в месяц вплоть до момента фактического исполнения.

Ранее в Выборгском районе Петербурга откроется бизнес-центр класса В+. Инвестиции в проект составят 1,8 млрд рублей.

Фото: Piter.tv


 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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