Суд обязал СПбГУП вернуть студентке более 413 тысяч рублей за обучение

Девушка оформила образовательный кредит, но решила прервать обучение. Вуз отказался возвращать деньги, однако суд встал на сторону студентки, взыскав плату за учёбу, проценты и штраф.

Кировский районный суд Петербурга поставил точку в финансовом споре между студенткой и Санкт-Петербургским гуманитарным университетом профсоюзов. Вуз обязали вернуть бывшей учащейся стоимость обучения, оплаченного кредитом. Общая сумма взыскания превысила 413 тысяч рублей.

Студентка оформила образовательный кредит, но по личным причинам решила прервать обучение. Договор был расторгнут, однако университет отказался возвращать деньги. В ситуацию вмешался Роспотребнадзор: специалисты поддержали иск, указав, что закон позволяет потребителю в любой момент отказаться от услуг.

Суд согласился с доводами надзорного органа. Помимо платы за учёбу, с вуза взыскали проценты за пользование чужими средствами, а также штраф за отказ добровольно удовлетворить требования.

Вскоре перед судом ответит житель Шушар, который царапал чужие авто.

Фото: Piter.tv