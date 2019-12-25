Суд не стал арестовывать замглавы Кронштадтского ОМВД за аферу со страховкой

Суд не стал отправлять в СИЗО заместителя главы Кронштадтского ОМВД, обвиняемого в афере со страховкой. Мужчине назначили запрет определенных действий на два месяца. Его обвиняют в покушении на мошенничество в сфере страхования и превышении должностных полномочий.

По версии следствия, правоохранитель вместе с неустановленными соучастниками подал в страховую компанию ложное заявление о дорожно-транспортном происшествии с участием автомобиля "Инфинити QХ80" и другого транспортного средства. Компания одобрила ремонт на сумму более 3 миллионов рублей, но позже провела повторную проверку и не перевела деньги. Мужчину задержали 6 мая. Сначала он отрицал свою вину, но на следующий день после повторного допроса во всем сознался.

