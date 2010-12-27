  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Суд решил не арестовывать бывшего следователя СК по делу о взятке
Сегодня, 20:10
53
nadezhda_sib

Суд решил не арестовывать бывшего следователя СК по делу о взятке

0 0

Мужчину задержали 1 октября.

Суд избрал меру пресечения для бывшего следователя СК РФ Андрея Федорова. Мужчина подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. В объединенной пресс-службе судов Петербурга сообщили, что задержанному избрали меру пресечения в виде залога в 1 млн рублей. 

По предварительным данным, вместе с бывшим руководителем экономического управления Следственного управления СК по Петербургу Дмитрием Филипцевым Миронов украл 8 млн рублей. Мужчины хотели получить сумму за решение вопрос по одному из уголовных дел, которое было связано с обналичиванием денежных средств. 

Красногвардейский районный суд решил не оставлять Федорова под стражей. 

Ранее Piter.TV сообщил о задержании подозреваемых в мошенничестве. 

Фото: pixabay.com 

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии