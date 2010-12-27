Суд решил не арестовывать бывшего следователя СК по делу о взятке

Мужчину задержали 1 октября.

Суд избрал меру пресечения для бывшего следователя СК РФ Андрея Федорова. Мужчина подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. В объединенной пресс-службе судов Петербурга сообщили, что задержанному избрали меру пресечения в виде залога в 1 млн рублей.

По предварительным данным, вместе с бывшим руководителем экономического управления Следственного управления СК по Петербургу Дмитрием Филипцевым Миронов украл 8 млн рублей. Мужчины хотели получить сумму за решение вопрос по одному из уголовных дел, которое было связано с обналичиванием денежных средств.

Красногвардейский районный суд решил не оставлять Федорова под стражей.

Ранее Piter.TV сообщил о задержании подозреваемых в мошенничестве.

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