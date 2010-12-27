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В Петербурге задержали бывших сотрудников СК за мошенничество
Сегодня, 12:55
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Alena_Zinovieva

В Петербурге задержали бывших сотрудников СК за мошенничество

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Мужчины потребовали 8 млн рублей за решение вопросов по одному из уголовных дел в сфере экономики.

В Петербурге задержали бывших сотрудников Следственного комитета по городу. Дмитрия Филипцева и Андрея Федорова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом пишет "Фонтанка".

Уточняется, что Филипцев в прошлом занимал пост руководителя экономического управления СК по Петербургу, Федоров работал следователем в СК.

Задержанные потребовали 8 млн рублей за решение вопросов по одному из уголовных дел, связанным с обналом денежных средств. Мужчин поймали с поличным во время получения взятки. Сегодня Филипцев и второй подозреваемый имеют статус адвокатов.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее мы писали, что бывший вице-губернатор Петербурга Оганесян заявил о невиновности.

Фото: Piter.TV

Теги: задержание, мошенничество, следственный комитет
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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