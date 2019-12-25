Суд назначил условные сроки фигурантам дела о мошенничестве в "Большом театре кукол"

Подсудимых признали виновными в краже более 2 млн рублей.

Куйбышевский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении директора "Большого театра кукол" и его сообщницы. Подсудимым дали условные сроки, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Суд установил, что Александр Калинин, являясь директором СПб ГБУК "Санкт-Петербургский Большой театр кукол" и гендиректор ООО "Петербургское Созвездие" Силаева заключили фиктивный договор на поставку декораций и костюмов. Они предназначались для спектакля "Зима, когда я вырос". Кроме того, также должны были оказываться услуги по переводу текстов для проведения Международного фестиваля "БТК-ФЕСТ 2018".

Ущерб составил более 2 млн рублей.

Суд назначил Калинину наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 1 год, а Силаевой ― лишение свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 1 год.

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