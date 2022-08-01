Суд на три месяца продлил арест Игоря Стрелкова по делу о призывах к экстремизму

Подозреваемый не признает вину.

Мещанский суд Москвы по ходатайству государственного обвинения продлил срок ареста одного из бывших лидеров донецкого ополчения Игоря Стрелкова (Гиркина) по уголовному делу о призывах к экстремистской деятельности. На заседании следователь отметил, что требуется дополнительное время для проведения ряда мероприятий и экспертиз. В частности, ожидаются результаты по молекулярно-генетическому, баллистическому и психолого-лингвистическому исследованиям.

Постановлением суда срок содержания под стражей в отношении Гиркина продлен до 18 декабря 2023 года. информация от судебной инстанции

Следствие полагает, что те основания, по которым мужчина был помещен в СИЗО, не изменились, так как фигурант расследования по-прежнему может скрыться, используя собственные навыки конспирации. Сторона защиты Игоря Стрелкова просила суд отклонить ходатайство следствия, а также избрать подозреваемому более мягкую меру пресечения. Свою вину Стрелков не признает.

Стали известны подробности задержания Игоря Стрелкова.

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