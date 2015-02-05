Суд лишил званий трех петербургских генералов МВД по делу о взяточничестве

Сумма незаконного обогащения составила порядка 65 млн рублей.

Суд вынес постановление о снятии государственных наград с ряда высокопоставленных сотрудников МВД Санкт-Петербурга в рамках расследования коррупционного дела, сообщило издание РИА Новости.

Сообщается, что фигурантами разбирательства являются бывшие генералы МВД Иван Абакумов, Сергей Умнов и Алексей Семенов, арестованные в 2022 году. Сумма незаконного обогащения составила порядка 65 млн рублей.

Как утверждают источники прессы, похищенные денежные средства использовались ими для приобретения элитных автомобилей, оформления дорогостоящих спортивных абонементов сотрудникам руководства регионального управления МВД, а также на ремонт и оборудование собственных служебных помещений.

Ранее мы сообщили о том, что мэра Зеленоградска судят в Петербурге по делу о земле.

Фото: Piter.TV