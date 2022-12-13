Петербуржец получил компенсацию от молочного завода за кефир с тараканом

Потерпевшему выплатили 92 рубля за испорченный продукт и 5 тыс. рублей компенсации морального вреда.

Житель Петербурга добился компенсации от производителя кефира через суд после того, как обнаружил в молочной продукции таракана. Об этом пишет Объединённая пресс-служба судов города.

К ЗАО "Племенной завод ПРИНЕВСКОЕ" был направлен иск о защите прав потребителя. Удалось установить, что насекомое попало в бутылку кефира из-за того, что производитель не уследил за товаром. Мужчина купил кефир и решил выпить его на работе, однако почувствовал во рту "что-то твердое" после очередного глотка. По результатам назначенной судом химико-биологической экспертизы, обнаружилось, что состав кефира в бутылке совпадает с химико-биологическим составом остатков кефира на насекомом.

В итоге потерпевшему выплатили 92 рубля за испорченный продукт и 5 тыс. рублей компенсации морального вреда.

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