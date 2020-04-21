Суд арестовал пьяного капитана теплохода "Москва 74", который врезался в Дворцовый мост

Полицейские выяснили, что капитан управлял судном в нетрезвом состоянии. Капитан вины не признал. Он

В пятницу, 17 июня, Василеостровский суд Петербурга на два месяца арестовал пьяного капитана. По его вине теплоход "Москва 74" врезался в опору Дворцового моста. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

По данным суда, в ночь на 15 июня теплоход "Москва 74" с 39 пассажирами на борту потерял управление и навалился на опору Дворцового моста правым бортом. После этого судно развернуло по течению, и он вновь врезался в мост. Капитану удалось запустить отказавший двигатель и ошвартоваться на причале Адмиралтейская набережной.

Обошлось без пострадавших. Полицейские выяснили, что капитан управлял судном в нетрезвом состоянии. Капитан вины не признал. Он просил домашний арест или запрет определённых действий. Суд арестовал капитана до 14 августа. Расследование уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, продолжается.

Ранее piter.tv публиковал видео, как теплоход столкнулся с опорой Дворцового моста. Инцидент произошел около 01:20.

Фото: Вконтакте / Дорожный инспектор

Видео: Telegram / объединенная пресс-службе судов Санкт-Петербурга