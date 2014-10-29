«Капитан Соколов» отправился на испытания в Балтийское море

Тестирование систем жизнеобеспечения морозильного траулера-процессора проекта «Капитан Соколов» пройдут в Балтийском море.

В Балтийское море отправили траулер-процессор "Капитан Соколов" из Петербурга для совершения ходовых испытаний. Об этом сообщили в пресс-службе Северной верфи.

Сообщается, что эти испытания проводятся для проверки систем жизнеобеспечения, которые продлятся две недели. Сама проверка состоится в районе острова Гогланд.

Около 100 специалистов будут заниматься тестированием. Среди них будут и рабочие завода, и представители заказчика судна.

Ранее сообщалось, что Арбитраж рассмотрит иск "Северной верфи" к финской Wartsila.

Фото: пресс-служба ПАО "Северная верфь"