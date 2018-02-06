Арбитраж рассмотрит иск "Северной верфи" к финской Wartsila

Петербургский завод требует взыскать с финнов крупную сумму, которая была была излишне выплачена в качестве аванса по договору от сентября 2020 года.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти рассмотрит иск петербургского судостроительного завода "Северная верфь" (входит в ОСК) к финской компании Wartsila Solutions Oy. Предприятие из Северной столицы просит взыскать с бывшего партнёра 3,93 млн евро. Информация появилась в картотеке арбитражных судов.

Отметим, что претензии впервые были заявлены 2 месяца назад. 14 августа иск приняли к производству.

Wartsila Solutions Oy выступает одним из ведущих производителей оборудования для морской и энергетической областей в мире. Петербургский завод требует взыскать с финнов крупную сумму, которая была излишне выплачена в качестве аванса по договору от сентября 2020 года.

Ранее мы сообщили о том, что суд Петербурга расторг договор водопользования с рестораном "Серебряный кит".

Фото: Piter.TV