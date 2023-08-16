Суд Петербурга расторг договор водопользования с рестораном "Серебряный кит"

Ситуация с затонувшим объектом по-прежнему находится на контроле Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Тринадцатый арбитражный апелляционный удовлетворил иск Смольного и расторг договор водопользования на водный объект, на котором расположен плавучий ресторан "Серебряный кит". Заседание состоялось при участии представителя Северо-Западной транспортной прокуратуры. Об этом сообщил Telegram-канал надзорного ведомства.

Отметим, что иск рассматривался во второй раз. В суд обратились представители городского комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности. Прокуратура также настояла на вынесенном решении, указав, что оно обеспечит безопасность судоходства. Ситуация по-прежнему находится на контроле ведомства.

Кроме того, представителями Северо-Западной транспортной прокуратуры возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ, повлекшем тяжкие последствия для экосистемы Невы.

Ранее мы сообщили о том, что прокуратура проинспектировала работы по подъему дебаркадера "Серебряный кит".

Видео: Piter.TV