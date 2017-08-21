Суд арестовал организатора «вписки», после которой умерла 16-летняя школьница

11 августа на "вписке" умерла 16-летняя девушка

В воскресенье, 20 августа 2017 года, Ленинский районный суд Петербурга на два месяца арестовал 42-летнего местного жителя. Мужчина проходит обвиняемым по уголовному делу, возбужденному после смерти несовершеннолетней школьницы. 16-летняя девушка умерла от передозировки алкоголем и наркотиками 11 августа 2017 года.

По версии следствия, 42-летний мужчина регулярно устраивал у себя на квартире так называемые "вписки", куда приглашал несовершеннолетних девушек. Он угощал их алкоголем и наркотиками. Остается только догадываться, что с юными девушками делали в этой квартире.

Известно, что 11 августа 2017 года 16-летняя девушка, которая была "в гостях" у арестованного мужчины, употребила наркотик. После этого ее сердце остановилось. Мужчина положил тело девушки в автомобиль и отвез его на улицу Губина в Кировском районе Петербурга. Там он оставил умершую девушку на лавочке.

Спустя несколько дней мужчину задержали. Уголовное дело расследуется по статье «Склонение к потреблению наркотических средств, повлёкшее по неосторожности смерть несовершеннолетнего». Максимальное наказание по этой статье – 15 лет тюрьмы.

видео: архив