  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Мужчина скончался от ножевого ранения в центре Петербурга ночью 14 февраля
Сегодня, 21:45
75
nadezhda_sib

Мужчина скончался от ножевого ранения в центре Петербурга ночью 14 февраля

0 0

Подозреваемый останется под стражей.

Октябрьский районный суд вынес решение о заключении под стражу Анвара Тоштемирова, он подозревается в убийстве. Трагедия произошла ночью 14 февраля 2020 года, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По информации следствия, мужчина находился у дома №22 по проспекту Римского-Корсакого. На почве личных неприязненных отношений Тоштемиров нанес потерпевшему не менее одного удара в область грудной клетки. От полученных травм он скончался в Мариинской больнице. 

Знал ли подсудимый убитого, не сообщается. 

В этот же день Тоштемирова задержали и предъявили обвинения. Он полностью признал свою вину. Подозреваемый в убийстве останется под стражей до 13 апреля 2020. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что женщина и ребенок попали под грузовик на проспекте Энгельса.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии