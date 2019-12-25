Мужчина скончался от ножевого ранения в центре Петербурга ночью 14 февраля

Подозреваемый останется под стражей.

Октябрьский районный суд вынес решение о заключении под стражу Анвара Тоштемирова, он подозревается в убийстве. Трагедия произошла ночью 14 февраля 2020 года, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По информации следствия, мужчина находился у дома №22 по проспекту Римского-Корсакого. На почве личных неприязненных отношений Тоштемиров нанес потерпевшему не менее одного удара в область грудной клетки. От полученных травм он скончался в Мариинской больнице.

Знал ли подсудимый убитого, не сообщается.

В этот же день Тоштемирова задержали и предъявили обвинения. Он полностью признал свою вину. Подозреваемый в убийстве останется под стражей до 13 апреля 2020.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что женщина и ребенок попали под грузовик на проспекте Энгельса.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга