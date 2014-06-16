Суд арестовал боксера Никиту Иванова по делу о стрельбе у ресторана в центре Москвы

В МВД рассказали о мере пресечения для фигуранта расследования.

Замоскворецкий районный суд арестовал 37-летнего мужчину, который обвиняется в стрельбе, произошедшей около ресторана на Шлюзовой набережной российской столицы. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Известно, что инстанция избрала меру пресечения для фигуранта уголовного дела с учетом позиции местной прокуратуры. В надзорном ведомстве добавили, что гражданин не признал вину и попросил не отправлять его под арест.

Суд избрал в отношении 37-летнего мужчины, обвиняемого в совершении хулиганства, совершенного с применением насилия к гражданам и оружия, меру пресечения в виде заключения под стражу. пресс-служба прокуратуры по региону

Напомним, что вечером пятого ноября 2023 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения стал участником стихийного конфликта. Он нанес несколько ударов руками двум мужчинам, а затем не менее шести раз выстрелил из пистолета. В результате своей деятельности подозреваемый причинил огнестрельные ранения троим пострадавшим, еще одному - переломал кости носа. В СМИ заметили, что фигурантом расследования стал боксер Никита Иванов.

Боксера Иванова доставили в Замоскворецкий суд.

Фото и видео: МВД медиа